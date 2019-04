Feuer in Notre-Dame: Wer könnt's gewesen sein?

War das Inferno von Paris Brandstiftung? Das ist zumindest glaubhafter als die Existenz eines Gottes, der einen Unfall dieser Größenordnung zulassen könnte. Eine Reihe Verdächtiger gibt es auch schon. TITANIC macht den Vorverurteilungs-Check

Al-Qaida

Verdacht: Der Spruch "Jet fuel can't melt steel beams" ist weltweit bekannt – nicht jedoch in Frankreich, wo kein Mensch englisch spricht. Fakt ist, dass in Notre-Dame überhaupt keine Stahlträger verbaut sind, die von Kerosin nicht hätten geschmolzen werden können. Hat man am Tag der Katastrophe nicht mehrere Flugzeuge über der Stadt kreisen sehen? Stimmt es, dass sich ausgerechnet an jenem Abend kein einziger Muslim in der Kirche befunden hat? Ist die Quersumme von 15.4.2019 nicht 22, also das Doppelte der Quersumme von 11.9.? Und war ein Anschlag der islamistischen Terrororganisation, die seit 2015 nichts mehr gerissen hat, nicht längst fällig?

Wahrscheinlichkeit: gering. Das Geld für einen derartigen Anschlag hätte das seit dem Tod Bin Ladens notorisch klamme Netzwerk kaum aufbringen können. Außerdem sind die Wasserspeier auf der Kathedrale auch nicht gotteslästerlicher als "Charlie-Hebdo"-Karikaturen.

Greta Thunberg

Verdacht: Um auf die weltweiten Verstöße gegen das Pariser (!) Klimaschutzabkommen hinzuweisen, erhöhen die Schüleraktivistinnen von "Fridays for Future" kurzzeitig den CO 2 -Ausstoß sowie die Durchschnittstemperatur einer ganzen Metropole. So wollen sie erreichen, dass Emmanuel Macron ein Machtwort spricht, denn der ist sooo süß! Genau das ist immerhin eingetreten: Der französische Staatspräsident teilte öffentlich mit, dass die Fassade von Notre-Dame gerettet werden konnte. Kommentar Thunberg: "Klar, die Fassade wahren, das können sie, die Mächtigen!"

Wahrscheinlichkeit: nicht sehr hoch. Gelegenheit hätte sie zwar gehabt (Interrailticket), doch brach das Feuer an einem Montagabend aus, also zu einem Zeitpunkt, an dem gar kein Unterricht, den man hätte schwänzen können, mehr stattfand.

Varg Vikernes

Verdacht: Der einschlägig vorbestrafte norwegische Düster-Musikant wollte mit dieser Tat sein Opus magnum vollbringen und der "Knechtschaft durch die judäo-christliche Weltverschwörung" ein Ende bereiten. In einem früheren Interview soll Varg alias Kristian Vikernes alias Burzum alias Count Schnickschnack geäußert haben, dass er gotische Kirchen ganz besonders verachte, weil "Gothic was für Schwuchteln" sei.

Wahrscheinlichkeit: niedrig. Ein zur fraglichen Tatzeit aufgenommenes Video zeigt den Grafen beim Verschneiden einer Thuja-Hecke. Zudem verüben männliche skandinavische Attentäter ihre Anschläge typischerweise im eigenen Land (vgl. Anders Breivik; Karlsson vom Dach).

Julia Klöckner

Verdacht: Mit einem Jahrhundertereignis im Nachbarland will die Ministerin von ihrer furchtbaren, furchtbaren Politik ablenken. Klöckner war Weinkönigin im Nahe-Gebiet – und welche Region ist ebenfalls für ihre Weinkultur bekannt und europaweit als Konkurrentin gefürchtet? Zynischere Beobachter des Politbetriebs halten es sogar für möglich, dass hier mit einer false-flag-Attacke die Fleischlobby in den Fokus gerückt werden sollte, Stichwort "Angrillen".

Wahrscheinlichkeit: hoch. Die bisherige Verteidigungsstrategie der Landwirtschaftsministerin wirkt krumm und schief: "Klöckner mit K, verdammt, wie oft denn noch?!"

Fazit: Bestimmt war's das Zentrum für Politische Schönheit.