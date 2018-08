Der TITANIC-Ombudsmann (3)

Liebe Leserinnen und Leser, die Dürre macht uns allen zu schaffen. Hier oben, im Ombuds-Büro unterm Dach der Redaktion, kann ich die Entwicklung der Trockenkatastrophe unten an Land sehr gut beobachten. Der Boden im Hof ist seit vielen Wochen nicht gegossen worden, der Asphalt wirkt leblos und tot. Das Beet der Friesers ist nicht gemacht, teilweise sind Kippen darin ausgedrückt. Die Menschen kapitulieren sichtlich vor der Klima-Hölle.

Unsere Berichterstattung übers Wetter ist auch Anlass vieler Zuschriften:





► TITANIC-Leser Jörg K. sieht unseren grundsätzlichen Verzicht auf einen eigenen Wetterbericht kritisch: "Verlassen Sie sich nicht auf Wetter-Apps! Diese werden oft von Chinesen oder feministischen Wetter-Hexen ferngesteuert, um die Bevölkerung zu verwirren. Die Wahrheit über das Wetter gibt es nur auf kleinen Twitter-Accounts, wo der Moderator noch jeden Morgen selbst aufs Barometer guckt, auf die Gefühle in seinem kleinen Zeh hört."

Meine Antwort: Die Kritik ist berechtigt. TITANIC verfügt über keinen eigenen Wetterbericht. Wir verlassen uns hier auf Langzeitprognosen, die davon ausgehen, dass der Planet in 50 Jahren ohnehin komplett unbewohnbar ist. Vor diesem Hintergrund halten wir Detail-Vorhersagen für zeitraubende Kleinkrämerei. Wir garantieren aber: Sollte sich der Langzeittrend umkehren, sind wir die ersten, die davon berichten!



► TITANIC-Leserin Gundula G. sagt: "Die Bundesregierung hat die Hitze genutzt, um zahllose schmutzige Geheimnisse unter den Tisch zu kehren, zum Beispiel, dass Özil Türke (!!!) ist, also von einer fremden Macht kontrolliert wurde! Von ihrem linksgrünversifften Gutmenschenblatt erwarte ich mir aber eine faire, ausgewogene Berichterstattung!"

Meine Antwort: Die Kritik ist nicht berechtigt. TITANIC hat mehrfach darauf hingewiesen, dass Özil unter der Knute eines skrupellosen, korrupten Autokraten mit menschenfeindlichen Vorstellungen steht, nämlich Reinhard Grindel. Wir werden auch in Zukunft von deutschen Waffenlieferungen an den DFB berichten und die Lage in den vom DFB besetzten Gebieten in aller Deutlichkeit schildern. Sie Nazi.



► TITANIC-Leser Tim W. schreibt mit einiger Besorgnis: "Ich lese die Nachrichten von TITANIC sehr gern, bin aber bestürzt darüber, wie viele Ihrer Inhalte gratis im Netz verfügbar sind. Gibt es denn gar keine Möglichkeit, mich von der Billigheimer-Fraktion der Kostenlos-Kultur abzugrenzen?"

Meine Antwort: Die Kritik ist berechtigt. Leider haben wir es in der Vergangenheit versäumt, über das konkurrenzlos günstige Bezahlmodell zu berichten, über das TITANIC online neuerdings verfügt. Wir haben dazu nun ein Dossier zusammengestellt, das Ihnen einen ersten Einblick in die Sachlage erlaubt. Wir werden unsere journalistischen Ansprüche auf diesem Gebiet noch ausbauen und jede neue Entwicklung auf diesem Sektor kritisch und differenziert begleiten. Bei meiner Treu!

Herzlichst,

Ihr TITANIC-Ombudsmann

Leo Fischer

