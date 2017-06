Ein Kommentar von Rock-am-Ring-Chef Marek Lieberberg



Liebe Fans und Freunde!

Zuerst will ich sagen, wie froh und dankbar ich bin, daß Rock am Ring nicht abgebrochen werden mußte wegen den Moslems, die hier Angst und Schrecken verbreiten wollen. Rock am Ring muß weitergehen! Wir dürfen uns unsere Zivilisation, unsere Kultur und unseren schlechten Musikgeschmack nicht vom Islamerer kaputtmachen lassen. Wir müssen unsere schöne Kultur mit allem verteidigen, was wir haben. Und wir müssen nun mehr denn je ein Zeichen setzen und dürfen nicht aufhören im Schlamm zu tanzen stampfen, besoffen im Matsch und der eigenen Kotze zu schlafen, stundenlang zu grölen, Wiesen vollzukacken und zugedröhnt alles zu bumsen, was sich ins Camping-Zelt verirrt.

Letztes Jahr wurde Rock am Ring bekanntlich abgebrochen – aufgrund eines kleinen Unwetters. Ich war damals der Meinung, daß endlich Schluß sein muß mit "This is not my weather and this is not my climate change". Und diesmal bin ich der Meinung, es muß endlich Schluß sein mit "This is not my islam and this is not my shit and this is not my whatever". Ich will in unserem schönen Deutschland endlich Demos von den Moslems sehen, die sich gegen die mit ihnen verwandten Terrormuselmannen richten. So wie damals, als nach den NSU-Morden die guten Deutschen zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind und gesagt haben: Hey, aufhören, okay?!

Und was macht jetzt der Moslem? Sitzt zu Hause und legt die Hände in den Schoß! Als ob nichts gewesen wäre! Das weiß ich ganz genau, denn ich habe bei jedem einzelnen nachgeschaut! Aber so kann es nicht weitergehen! Echt nicht! Meine Meinung!

Dieser Kommentar wird euch übrigens präsentiert von Beck’s, Engelbert Strauss und T-Online – herzlichen Dank!

Euer Marek Lieberberg

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige