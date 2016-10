was Sie da in DB mobil über die Parallelen von Fußball und Bahn zusammengrübelten? »Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das ist auch bei der Bahn so. Man muß rasch umschalten können. Am Ende ist es der Zug zum Ziel, der über Erfolg oder Mißerfolg entscheidet.«

So so, der Zug zum Ziel also! Wie viele Personen mögen das wohl gelesen haben, als sie gerade im Zug zu ihrem Ziel (Vorstellungsgespräch, Flughafen etc.) saßen, dieser mal wieder eine satte Stunde Verspätung hatte und so zugunsten des Mißerfolgs entschied? Hoffentlich tröstete er die armen Leute ein wenig über den Frust hinweg, Ihr kleiner Scherz!

Oder war das doch nur ein dämliches Eigentor? In diesem Fall feuert Sie gern weiter an: Titanic