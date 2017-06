so eine Sache mit der Sprachmäkelei: Alles, was die Leute am Ende verstehen, wird nicht ganz falsch formuliert sein. Es kommt also schon irgendwie an, was Du willst, wenn Du zu Deinem »Hessischen Sozialgipfel« herumclaimst: »Soziale Gerechtigkeit für alle!« – etwas ca. Bad-Godesberg-Sozialdemokratisches wohl. Doch unsereins fragt sich durchaus: Ist diese Forderung nicht eine Tautologie? Kann es soziale Gerechtigkeit nur für z.B. Reiche geben? Und sollte, wer eine andere, bessere Gesellschaft anstrebt, nicht wenigstens bei den zentralen Botschaften einigermaßen kohär …

Ach, »Die Linke«, vergiß, was wir gerade gesagt haben. Man muß nicht alles so genau nehmen, es wird ja alles irgendwie irgendwann werden, nicht?

Viel Erfolg beim Weiterwurschteln wünscht Titanic