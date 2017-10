Sie waren Bürgermeister für die Freien Wähler von Herxheim, also von jenem inzwischen berüchtigten Ort, in dem die umstrittene Hakenkreuzglocke mit der Inschrift »Alles fuer’s Vaterland – Adolf Hitler« oben im Kirchturm bimmelt. Wie der örtliche Pfarrer haben auch Sie sich, damals noch im Amt, für deren Verbleib ausgesprochen: »Es ist die einzige hier in Rheinland-Pfalz, ich glaube, drei Stück gibt es in der ganzen Bundesrepublik, die diese Aufschrift tragen. Von daher kann man da nur stolz sein.« Und auf die Nachfrage, ob Sie also stolz seien, »daß Sie hier eine Hitler-Glocke hängen haben«, bekräftigten Sie: »Ich würde sagen, wir sind stolz, heute eine Glocke mit solcher Inschrift zu haben. Diese Glocke jetzt als Hitler-Glocke zu bezeichnen, das ist immer so negativ.«

Stimmt! Nur weil »Hitler« auf der Glocke steht, Ronald! Zurückgetreten sind Sie Ihrem Stolz zum Trotz dann aber doch, nachdem Sie sich zu einem klassischen »Es war nicht alles schlecht« hatten hinreißen lassen: »Wenn man den Namen Adolf Hitler nennt, dann ist immer gleich die Judenverfolgung und die Kriegszeiten als erstes oben auf. Wenn man über solche Sachen berichtet, soll man umfangreich berichten. Daß man sagt, das waren die Greueltaten und da waren auch Sachen, die er in die Wege geleitet hat und die wir heute noch benutzen.« Und wissen Sie was: Sie haben recht! Denn man muß Hitler freilich zugutehalten, daß ein Hohlkörper wie Sie nun in Herxheim nichts mehr zu melden hat. Gong!

Ein paar Schellen und noch eins auf die Glocke von Titanic