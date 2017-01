TITANIC: Nein, alles bestens. Wir möchten mit Ihnen über die Wirtschaft in unserem, vor allem ja aber Ihrem Land sprechen. Das Statistische Bundesamt hat jüngst verkündet, die Zahl der Erwerbstätigen sei so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Zählen Sie sich eigentlich zu den Beschäftigten oder den Arbeitslosen?

Gauck: Na ja, mir ist es im Grunde egal, ob Maschinen oder Menschen für mich arbeiten. Außerdem verstehe ich nicht, weshalb so viele Bürger Angst davor haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Ich bin meinen ja auch bald los und stelle mich nicht so an, bloß weil ich dann nur noch vom Ehrensold leben soll.

Gauck: Ich will Ihnen ein Gleichnis mit Worten malen: Stellen Sie sich vor, man würde mir meinen Lebensstil von heute auf morgen nehmen! Ich fiele in ein tiefes, düsteres Loch. Es würde Jahre dauern, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hätten. Ein erbärmliches, hilfloses Häufchen Gauck wäre ich. Keine aufrichtige Menschenseele ertrüge diesen Anblick! Wenn Sie aber jemandem, der seit Ewigkeiten da unten haust, ein Streichholz runterwerfen, kann der sich für ein paar Sekunden durchaus an dessen Licht erfreuen. "Une goutte de lumière vaut mieux à donner ou à recevoir qu'un océan d'obscurités" – das ist von Joseph Joubert, der war Franzose!