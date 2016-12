Fidel Castro war noch nicht kalt, da hatten Sie sich vor Glück schon in die Hose gemacht: »Die Völker und Nationen Lateinamerikas wollen sich die hart erkämpfte Demokratie nicht mehr nehmen lassen, sie haben genug von Machtanmaßung und Korruption.« Die in Lateinamerika bekanntlich glücklich überwunden sind; wenn auch nur in Ihrer, Rüb, reaktionären Wahnwelt.

Schauen Sie doch mal wieder in die Zeitung; muß ja nicht die eigene sein. Titanic