bei Deinen erbaulichen Einbürgerungsfeiern im Kaisersaal des Römers den lieben Neubürgern nicht nur das Grundgesetz, sondern auch Heinrich Hoffmanns »Struwwelpeter« in die Hand zu drücken.

So lernen sie gleich, wo undeutsches Benehmen hinführt und daß Stuhlkippler und In-die-Luft-Gucker von Vater und Mutter Staat schon mal saftig bestraft werden. Aber warum, fragen wir uns, drückst Du Deinen neuen Einwohnern nicht noch mehr Lektüre in die Hand, um sie in die deutsche Kultur einzuführen, etwa »Der Untertan«, »Betreutes Trinken«, »Im Westen nichts Neues« oder »Hurra, es regnet«?

Fragen sich Deine Daumenlutscher von der Titanic