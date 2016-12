Die Meldung, Arthur Schopenhauer höchstpersönlich sei Mittwochmorgen in einem Einkaufszentrum in Dingendorf gesichtet worden, wo er seine Weihnachtseinkäufe mit Plastiktüten vollbepackt erledigt habe, konnte auf Nachfrage nicht bestätigt werden: Arthur Schopenhauer war nämlich zu dieser Zeit gar nicht in Dingendorf zugegen, wie er persönlich auf telefonische Anfrage mitteilte, sondern er verweile derzeit noch bis über Neujahr in seinem Lieblings-Wellness-Spa in den Ardennen.

Der Ortsverschönerungsverein Klein-Wehring feierte vergangenen Donnerstag in der Taverne La Greca Originalica sein fünfundzwanzigjähriges Bestehen. Anläßlich dieser fröhlichen Zusammenkunft wurden folgende Ehrungen verdienstvoller Mitglieder ausgesprochen: keine. Folgende Vereinsfunktionäre wurden dabei in ihren Funktionen bestätigt: keine. Anschließend dankte die Obfrau Gerlinde Kaltenbacher in einer sehr gefühlvoll gehaltenen Ansprache "all den verfressenen Schweinen, die in den vergangenen Jahren nicht einen Finger gerührt und die sich auf Kosten des Vereins den Wanst vollgefressen haben". Besonders hob die Obfrau anschließend jene Privatgärten hervor, die "sich wie Müllhalden ausnehmen in dieser vor Dreck, Unrat und Widerwärtigkeit ohnehin schon starrenden Stadt. Ich schäme mich für diese Stadt, jawohl, ich schäme mich zutiefst." Die Veranstaltung war ein schöner Erfolg.