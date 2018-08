Von Dr. med. Eckart von Hirschhausen

Unter der Hitze leiden sie am meisten: Getränke. In der Bevölkerung fehlt es oft an elementaren Kenntnissen zu sortengerechter Behandlung. Ich zeige Ihnen, wie sich mit wenigen Tricks große und kleine Flaschen bald wieder pudelwohl fühlen!

Bier: Kennen Sie den? Gehen zwei Bierflaschen an einem Arzt vorbei. Sagt der Arzt: „Ich glaube, ich spinne, seit wann können Biere laufen? Außer in meinen Rachen hinein natürlich, hehe. Puh, ist das aber eine heiße Brühe!“ – Zugegeben, die Pointe ist etwas schal, aber wir können aus dem Witz etwas lernen: Biere büchsen leicht aus und holen sich dann eine Erwärmung, wenn sie nicht unter ständiger Betreuung in einem ausbruchsicheren Kühlschrank aufbewahrt werden. Die Biertemperatur überwache ich dabei übrigens mehrmals täglich mit der international anerkannten Mundmethode, auf Anfrage auch gern bei Ihnen zu Hause.

Rotwein: In freier Wildbahn kommt Rotwein an Berghängen, Hauswänden und in Tomatensoßen vor und kann gar nicht genug von der Sonne bekommen. Hausweine vertragen hohe Temperaturen schlechter und verbringen die meiste Zeit des Jahres in dunklen Kellergewölben. Dabei sind sie sehr gesellig und liegen am liebsten mit lauter anderen guten Tropfen beisammen. Wissenschaftler haben übrigens herausgefunden, dass Rotwein gesunder Genuss ist, von dem es auch mal ein Gläschen mehr sein darf.

Aquavit: Aquavit ist keiner der pflegeleichteren Durstlöscher und gehört nicht in die Hände von Anfängern, sondern ins Drei-Sterne-Tiefkühlfach. Die heißen Tage übersteht unser Fläschchen dort am besten, wenn Herrchen oder Frauchen sich von Zeit zu Zeit ein eiskaltes Schllückchen daraus genehmigt, schließlich leiden nicht nur Geträmke unter der Hitze ;-).

Obstler: Obstler steleln höchste Ansprjbüche an ihre Bessitzer und sind oft mit Vorsischt zu genoeßpsone. Sie brauxhen täglich ihren Auslaufg uns zwitschern manmahl bis in edi frühen Morgenstungem. Wissenhcafteler haben übrigensm fogelnden Witz herauwsgefuundn: fGehen zwie Beirsfflashen ana einem Arzt voebrei, Sagt der Arzt: !prosit ihr Tzwei!“ Hahshahaa! Guut oder?