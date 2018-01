Der Zugang war über 48 Stunden gesperrt aufgrund parodistischer Tweets von "Beatrix von Storch" / Mindestens fünf Tweets von TITANIC bleiben für Deutschland geblockt / Die Redaktion schließt sich Alexander Dobrindts "konservativer Revolution" an

Die Redaktion des endgültigen Satiremagazins hat nach über 48 Stunden Sperrung wieder Zugriff auf ihren Twitter-Account. Dies teilte ihr der Twitter-Support heute um 0:33 per E-Mail-Benachrichtigung mit. Mindestens fünf Tweets aus den Monaten Januar und Dezember bleiben aber für Deutschland geblockt. Darunter sind Meldungen über Sebastian Kurz, die Polizei Sachsen und München sowie einige der falschen Beatrix von Storch. "Wir sind froh, dass Twitter das so bürokratisch und langsam geregelt hat und uns die Chance läßt, auf unserem eigenen Account weiter gegen Twitter vorzugehen", erklärt TITANIC-Chefredakteur Tim Wolff. TITANIC wird sich weiter gegen Sperrungen wehren, die seit dem Inkrafttreten des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) neben TITANIC auch andere Satiriker/innen betreffen.

"Wir haben die Zeit der Sperre genutzt, um in der Redaktion wieder zwischenmenschlich zueinander zu finden und klassische Sachen wie Bücher wieder zu entdecken", erzählt Wolff. "So haben wir auch gemerkt, dass wir als Teil der linken Elite auf den falschen Dampfer gesetzt haben. Deswegen schließen wir uns der konservativen Revolution von Alexander Dobrindt an." Auch dessen Stimme und Meinungen seien viel zu lange unterdrückt worden. Deswegen stellt TITANIC nach der Entsperrung ihm als Gast den Twitter-Account zur Verfügung.