Das endgültige Satiremagazin TITANIC hat in der vergangenen Woche offiziell Titelschutz für "Baby-Hitler" angemeldet. Dies bedeutet in Deutschland, in der Schweiz und naturgemäß auch in Österreich einen Schutz "in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle Medien, insbesondere für Fernsehen, Film, Hörfunk, Druckerzeugnisse, Bild-, Daten- und Tonträger, sowie elektronische und digitale Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (On- und Offline-Dienste)."

"Baby-Hitler" ist der neueste Zugang im großen TITANIC-Charakterensemble, wo er unter Stars wie "Birne Kohl", "Genschman" und die "Zonen-Gabi" lebt. Bekannt wurde "Baby-Hitler" durch zwei viel diskutierte Online-Startcartoons (1 und 2) und vom Titel der aktuellen Novemberausgabe.

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige