Donald Trumps wahnhafte Twitterei kommentierten Sie so: »Jedenfalls wäre ich nicht in der Lage, ein außenpolitisches Konzept in 140 Zeichen zu formulieren.« Da helfen wir Ihnen gern! In der US-Außenpolitik waltet schon seit Jahrzehnten das Eisenhower zugeschriebene Konzept, welches zu realisieren Sie z.B. im Fall von Syrien tatkräftig mitgeholfen haben: »If a problem cannot be solved, enlarge it.« Macht 42 Zeichen.

Gern geschehen. Titanic