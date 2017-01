Im Gespräch mit der SZ salbaderten Sie in schwerverdaulicher Art und Weise über Uli Hoeneß, beklagten, daß er während Ihrer Zeit als Bayern-Coach haftbedingt leider nicht zugegen war, begrüßten aber seine Entscheidung für ein Comeback beim FC Bayern: »Es macht mich sehr glücklich zu sehen, daß Uli zurückkehrt, allein schon, weil ich weiß, daß er zu Hause bloß die Möbel auffressen würde.« Vermutlich ist diese Angst um den Erhalt der häuslichen Einrichtungsgegenstände auch der wahre Grund dafür, daß es, wie Sie weiter ausführten, »sicher auch Ulis Frau guttun wird, daß er wieder an die Spitze des FC Bayern zurückkehrt«. Die treue Gattin will sich ja sicher auch mal im Sessel zurücklehnen, wenn der eigene Mann beruflich bedingt außer Haus ist. Trotzdem hielt Hoeneß Wort und besuchte Sie während Ihres – leider viel zu kurzen – Sabbaticals im Big Apple: »Als ich damals eine Auszeit genommen hatte und in New York lebte, kam er ja zu uns, und Cristina, meine Frau, kochte für uns.« Na, hoffentlich was Feines, z.B. Semmelmöbel, äh: -knödel. Und weiter: »Er ist einfach ein authentischer, ein aufrichtiger, ein herzlicher und professioneller Typ, der geliebt wird und beliebt ist.«

Puh! Also zumindest bei den Punkten 2 und 3 wären doch ein paar dicke (!) Fragezeichen angebracht, gell? Aufrichtig, professionell? Ja, warum saß er dann überhaupt im Knast, was Sie so sehr bedauerten? Wenn er das Ganze nur etwas professioneller aufgezogen hätte, dann hätten Sie sicher auch öfter Gelegenheit dazu gehabt, ihn am Tegernsee zu besuchen, denn das tragen Sie Ihm ja, wenn auch laut SZ nur »im Scherz«, nach: »daß ich nie wieder seine Würstchen probieren konnte, die so gut sind wie er selbst«, wobei wir das schon ernsthaft in Frage stellen, wo er doch zu Hause eher Bock auf Preßspan als auf Preßwurst hat: daß die Dinger wirklich so gut munden wie ein selbstmitleidiges Würstchen, wie er es nun einmal ist.

Also, genießen Sie die englische Küche, sie soll sehr gut sein!

Empfiehlt Titanic