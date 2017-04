finden wir Deine Idee, in der Warteschleife bei der Störungsannahme das Lied »Human« von Rag’n’Bone Man zu spielen. Nach zwanzigfacher Wiederholung von »I’m only human after all / Don’t put the blame on me« ist die Schuldfrage für den Telefonausfall wohl für jeden geklärt.

Leider verschweigst Du uns, daß die Lösung unseres Problems dann doch eher Glückssache zu sein scheint: »Some people got the real problems / Some people out of luck / Some people think I can solve them / Lord heavens above.«

Vor Gericht, auf hoher See und in der Vodafone-Hotline ist man in Gottes Hand. Titanic