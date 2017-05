29 Jahre nach seinem Nummer-eins-Hit "Looking for Freedom" geht David Hasselhoff (64?) 2018 in Deutschland auf "30 Years Looking For Freedom"-Tour. Das gab seine Rechenkünstleragentur bekannt. Auf den ungefähr zehn Konzerten wird Hasselhoff dann einen Einheitssoundbrei mit den Highlights seines umfangreichen Backkatalogs präsentieren, als da wären: "Looking for Freedom" (Single-Version), "Looking for Freedom" (Maxi-Version), "Looking for Freedom" (Karaoke-Version), "Looking for Freedom" (A-capella-Version), "Looking for Freedom" (rückwärts gesungen), "Looking for Freedom" in Gebärdensprache, ein "Looking-for-Freedom"-Medley sowie eine Coverversion von Marius Müller-Westernhagens "Freiheit" (zur Melodie von "Looking for Freedom").

