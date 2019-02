Russische Supermarktkette erobert Deutschland

Nach der Eröffnung seiner ersten Filiale in Leipzig will der russische Discounter Mere bald Aldi & Co. Konkurrenz machen. Kundenberichte lesen sich jedoch ernüchternd: "Man betritt den Laden, und was sieht man? Einen weiteren, kleineren Laden! Da geht man dann rein und findet ein noch kleineres Geschäft vor. Und so geht es dann immer weiter, bis einem ganz schlecht ist, was aber auch an dem supergünstigen Wodka liegen mag."

[Anm. der Redaktion: Wir bitten die niedrige Qualität dieses Witzes zu entschuldigen. Er wurde im Rahmen unserer Tiefpreistage mit lediglich 1,99 € vergütet.]