»Ich mische mich ein, ich diskutiere, ich telefoniere, ich rege mich auf.« Selbsterkenntnisse liegen Ihnen einfach, dazu noch im Selbsterkenntnismedium Taz: »Es war mir einfach zu stressig«; »Für vieles brauche ich doppelt so lange wie früher«; »Auch an dem großen Treffen des Chaos Computer Clubs, das gleich nach Weihnachten in Leipzig stattfinden wird, werde ich teilnehmen«.

Chapeau! Und das trotz Ihres Alters und auch wenn die Telefonanlage »im Moment völlig durcheinander« ist und »mein W-Lan mal wieder nicht klappt« – und bald mit noch viel mehr Kraft zur Verfügung, machen Sie doch »jetzt zum ersten Mal in meinem Leben etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, was ich immer abgelehnt habe und fürchterlich fand: Ich gehe jetzt in die Muckibude, um meine Muskeln zu regenerieren« und »um körperlich nicht völlig abzuschlaffen«.

Erste Frage: Sind Sie nicht eine einzige, wabbelnde, in jeder erdenklichen Falte mit Augenbrauenhecken zuwuchernde Abgeschlafftheit? Was gibt es da noch zu »regenerieren«? Zweite Frage: Wie fühlt es sich an, so als Agent des Klassenfeinds? Dritte Frage: Fitnessstudio, W-Lan – wo soll das noch enden? Solarium? Dauerwelle? Mikrowelle? Bifi? Hubba-Bubba? Lindenstraße? Zalando-Outlet?

Bringt Sie gerne an die entsprechenden Spots: Titanic