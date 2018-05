Frau Merkel, garantieren Sie Freiheit und Wohlstand für Martin Winterkorn!

TITANIC hat diese Petition an Frau Dr. Merkle!!! gestartet

Jetzt will "Justitia" aus den USA Winterkorn nach kurzem Prozeß an den Elektrostuhl fesseln und auf den Scheiterhaufen werfen. Frau Merkel, beweisen Sie, daß Sie keine Marionette von »Uncle Johnny« sind!

Zu allem Überfluß fällt nun auch der VW-Konzern seinem ehem. Chef in den Rücken und will Winterkorn mit bis zu 1 Milliarde Euro persönlich haftbar machen. Ging es VW unter Winterkorn nicht immer gut? Tat er nicht alles für Golf & Polo? Martin Winterkorn bewohnt eine Münchner Villa, die an den Englischen Garten grenzt. Tägliche Lärmbelästigung durch Slackliner, Blasmusik und spielende Hundskrüppel (Kinder) – wahrlich kein Luxus.