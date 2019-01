Neues aus Frankreich: Grünunterbuchsen gegen Blaumützen gegen Rotschals gegen Gelbwesten

Unter dem Schlagwort "Schnauze voll" hat in Frankreich am Wochenende wieder die Gelbwesten-Bewegung demonstriert. Gleichzeitig sind in Paris Tausende Menschen mit roten Schals auf die Straße gegangen und haben unter der Devise "Stop – jetzt reicht’s" gegen die Gewalt bei Aufmärschen der Gelbwesten protestiert. Das empörte derweil viele Menschen mit blauen Mützen, deshalb skandierten diese "Ey! Ruhe jetzt!". Gegen die Blaumützen wehrten sich wiederum viele wütende Franzosen in grünen Unterbuchsen. Die Parole der Grünunterbuchsen-Bewegung lautet "Fresse, ihr Spinner!". Das jedoch will sich eine weitere neue Bewegung nicht gefallen lassen und plant am kommenden Wochenende eine Kundgebung unter dem Motto "Leute, jetzt haltet aber echt alle mal das Maul, ja!? Also wirklich jetzt!". Ihr Erkennungszeichen sind weiße Zwangsjacken, und alle, die sich nicht an die Forderung der Bewegung halten, werden ebenfalls in solche Zwangsjacken gesteckt.