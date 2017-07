Du bist ein Startup-Unternehmen und wolltest den deutschen Toilettengang revolutionieren – mit einem mobilen Bidet, das um die 25 Euro kostet. In einem schicken Coworking Space in Kreuzberg, so entnehmen wir der »Welt«, hast Du Deine Idee ausbaldowert und mittlerweile per Crowdfunding auch das nötige Kleingeld für die Umsetzung erarbeitet.

Nun rate mal, was bei uns schon seit einigen Jahren auf der Redaktionstoilette steht? Ein hübsches, kleines Plastikding, auf Ebay erstanden für unter 10 Euro. Name: Reisebidet. Funktioniert prima.

Kannst Du Dir daher denken, woran uns Deine »Innovation« vorbeigeht?

Grüße von ganz hinten Titanic