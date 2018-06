Meditation und Markt mit Dax Werner

Das Ende von Germany, wie wir es kannten

Es gibt einen Satz, den ich in den vielen wirklich sehr bereichernden Gesprächen mit jungen BWL-Absolventen um die 20 bei Barcamps oder der re:publica immer wieder höre: "Eine Welt ohne Angela Merkel oder Jogi Löw? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Die sind doch schon da, solange ich denken kann!" Tatsächlich representen beide das gute, fröhliche Germany, dienen ihrem, nein: unserem Land mit einem so noch nie dagewesenen Mix aus formvollendeter Eleganz und provinzieller Schlichtheit. Und beide brennen für ihren Job als Pflichterfüller neuen Typs gefühlt seit der Gründung Deutschlands 1949. So schwarz-rot-geil hätte es für uns eigentlich ewig weitergehen können. Weiter, immer weiter und mit guter Laune in eine strahlende Zukunft hinein, voller gewonnener Weltmeisterschaften, mit immer neuen, immer cooleren Gesetzen und entproblematisierten Deutschlandflaggen, überall Deutschlandflaggen.

Doch statt end- und wolkenloser Happyness plötzlich starke Fin-de-Siècle-Vibes gerade bei mir: Nach der abstoßenden WM-Auftaktblamage der von Jogi gecoachten Deutschland-GmbH-Werksmannschaft gegen "den Mexikaner" in Moskau sieht sich Sportminister Horst Seehofer so sehr unter Druck, dass er den Ball in Jay-Jay-Okocha-Manier ins Kanzleramt rüberchippt. Und seitdem Abwehr-Abräumer Altmeier den Club gewechselt hat, fehlen auch hier immer offensichtlicher die Spiellösungen. Dazu gibts von der rechten Flanke derzeit kaum Unterstützung im Aufbau, obwohl Dr. Angela Merkel herself dafür gesorgt hat, dass am Donnerstag das von Axel-Springer-CEO Mathias Döpfner persönlich ausgedachte Leistungsschutzrecht durchs EU-Parlament gedrückt wird.

What a time to be alive! Aber eines muss klar sein: Wenn es wirklich soweit kommt, wenn wir Angela und Jogi diese Woche tatsächlich gehen lassen, dann sind wir die vielleicht dümmste Generation, die je gelebt hat. Das wäre das Ende von Germany, wie wir es kannten.

Sehr besorgte Grüße: Dax Werner