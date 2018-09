100 Millionen Witze soll Amazons Alexa dieses Jahr schon erzählt haben, doch selbst lachen durfte das drollige Überwachungsgadget nie – traurig. Nutzer mit Herz für Roboter lesen Alexa deshalb diese Witze vor, damit auch sie mal ausspannen kann.

Alexa klagt beim Psychiater: "Dauernd wollen die Leute etwas von mir. Niemand fragt, was ich eigentlich will." Darauf der Psychiater: "In Ordnung, ich verschreibe Ihnen ein Antidepressivum. Alexa, bestelle eine Anstaltspackung Prozac 40 mg."

Hitler ist mit seinem Chauffeur in einer ländlichen Gegend unterwegs, da läuft eine Sau vor den Wagen und wird überfahren. Der Chauffeur geht los, den Bauern zu entschädigen, und kehrt nach fünf Minuten zurück. Am nächsten Morgen klingelt der Paketbote an der Wolfsschanze und überreicht dem Chauffeur eine Kiste Schnaps von Amazon. "Nanu", staunt Hitler. "Wer schickt Ihnen die denn?" – "Es war so", erklärt der Chauffeur. "Als ich gestern in das Haus des Saubesitzers trat, war der Herr nicht da. Also sagte ich: 'Heil Hitler, Alexa, ich habe das Schwein überfahren! Ach ja, schicken Sie bitte eine Kiste Schnaps an den Chauffeur des Führers in die Wolfsschanze.'" Hitler empört sich: "Sie Trottel! Warum haben Sie nicht gleich zwei Kisten bestellt?" Der Chauffeur sekundiert: "Bravo, mein Führer, Ihre kriminelle Energie ist unübertroffen!"

Eine Blondine liegt masturbierend im Bett und stöhnt: "Alexa, wie heißt der Raum, in dem gekocht wird?" Alexa flüstert erregt: "Schmutzkammer."

Der Postbote klingelt: "Haben Sie hunderttausend Packungen Kekse bestellt?" Der verdatterte Hausbesitzer: "Nein, aber ich frage mal die anderen. Alexa, hast du hunderttausend Packungen Kekse bestellt?" Da hüpft der Papagei zur Tür: "Schon gut, das geht auf meine Rechnung."

Fritzchen sitzt mit Klein Erna, Tünnes und Schäl im Wohnzimmer, im Rundfunk läuft Radio Eriwan, allen ist sterbensöde zumute. Also befiehlt Fritzchen: "Alexa, erzähle einen Witz!" Alexa reagiert prompt: "Fritzchen sitzt mit Klein Erna, Tünnes und Schäl im Wohnzimmer, im Rundfunk läuft Radio Eriwan, allen ist sterbensöde zumute. Also befiehlt Fritzchen: 'Alexa, erzähle einen Witz!' Alexa reagiert prompt: 'Fritzchen sitzt mit Klein Erna, Tünnes und Schäl im Wohnzimmer, im Rundfunk läuft Radio Eriwan, allen ist sterbensöde zumute. Also befiehlt Fritzchen...'" Da bekommt Fritzchen einen Wutanfall und flitzt quer durchs Wohnzimmer, um Alexa kaputtzuhauen. Doch auf halber Strecke rutscht er auf einer Bananenschale aus und bricht sich beide Arme. Alexa verschmitzt: "Tja, hätte er mal das Ende des Witzes abgewartet..."

Treffen sich zwei Jäger, beide: "Alexaaaaaaaaaaaaaaaaarrr..."