Inzuchtprobleme bei Wild in Hessen

Der Landesjagdverband in Hessen hat jetzt die Alarmstufe Rotwild für das Bundesland ausgerufen. Als Grund für diese drastische Maßnahme führt ein Sprecher des Verbands die Einschränkung des Genpools der Population aufgrund der vielen, das Verbreitungsgebiet zerschneidenden Verkehrswege an. "Ich kann das gut nachvollziehen", meint Hartmut Popp, Jäger im Odenwald. "Wenn man den ganzen Tag bei Eiseskälte auf dem Hochsitz hockt und danach auf dem Nachhauseweg noch mit Samenstau auf der Autobahn rechnen muss, da vergeht auch mir die Lust." Das Wild komme mangels ausreichender Grünbrücken schlicht nicht ohne eklatantes Risiko für Leib und Leben in benachbarte Waldgebiete. Ein Hirsch, der etwa vom Reinhardswald in den Odenwald, oder vom Krofdorfer Forst in den Hürtgenwald wechseln möchte, kommt dort einfach nicht an. Natürlich auch deshalb, weil Letzterer bei Aachen liegt. Aktuell gibt es lediglich acht der mit Rollbraten Rollrasen ausgelegten Querungshilfen. Das Einrichten von Wildampeln (bei Rot dürfte das Wild passieren) lehnen Jäger kategorisch ab. "Dann stehe ich ja noch länger im Stau und darf nicht mal mehr draufhalten!" so Jäger Popp.