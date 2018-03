Deine Brillen sind, lasen wir beim Optiker, »handmade in Germany«, so daß es sich im ganzen also um Brillen von »Matze Marpe – handmade in Germany« handelt, so daß also, trügen wir eine Brille von Matze Marpe und fragte uns wer nach der Herkunft eines Deiner smart urbanen Nasenfahrräder, wir sagen müßten: »Weiß nicht« oder »Gucci«, weil das ja für Leute, die nicht mit allem einverstanden sind, ein Ding der Unmöglichkeit ist, auf die Frage nach ihrer Brille mit »Matze Marpe – handmade in Germany« zu antworten.

Hattest Du Dir schon so gedacht? Zielgruppe und so?

Weiterhin viel Durchblick wünscht Titanic