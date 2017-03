Was schreibt Ihr denn da nur immer? Zum Beispiel so was: »AfD legt trotz umstrittener Höcke-Äußerungen zum Holocaust-Mahnmal zu« (Stern.de), »Trotz Höckes umstrittener Rede: AfD steigt in der Wählergunst« (Ksta.de) – aber doch nicht »trotz«, sondern wegen!

Lernt mal Logik, und zwar genuin deutsche!

Von der anderen Seite des Schlußstrichs grüßt Titanic