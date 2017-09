Wie war es wieder schön im Urlaub: 20 Grad, viel Regen und aufschlußreiche Lektüre: „Wenige Dänen machen sich Sorgen um die Rente, auch wenn mache zunehmend Grund hätten. Das Grundvertrauen in ein funktionierendes Sozialsystem mit einem guten Staat als Verwalter ist einfach da. Vermittelt wird es schon mit der Muttermilch. Neunzig Prozent der Kinder besuchen eine vuggestue, die Kinderkrippe, im Alter zwischen einem und drei Jahren. Über den børnehave, Kindergarten, die folkeskole, neun Jahre Gesamtschule, bis zu den drei Jahren gymnasium bekommt der Nachwuchs das eigene Land als gut funktionierenden, vertrauenswürdigen und für alle offenen Rahmen präsentiert“ (Thomas Borchert, „Gebrauchsanweisung für Dänemark“, München/Berlin 2017).

Kaum zuhaus, wird der Rahmen etwas enger: „Alle [Bundes-]Länder haben heute Programme für ihre Spitzenschüler, auch wenn es in der Umsetzung Unterschiede gibt … Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe etwa sagt: ,Begabtenförderung muß zur Regelaufgabe in jeder Schule und in jeder einzelnen Klasse werden.’“ Ein Lehrer und Leiter einer Schule für Hochbegabtenförderung „hält es für geboten, Klassen speziell für Hochbegabte zu bilden, ,damit wir zu einer gewissen Grundhomogenität kommen’“ (SZ, 4.9.). Andernorts fällt in Schulen der Putz von der Decke, kann einer von sechs 15jährigen nicht sehr viel mehr schreiben als seinen Namen und wundern sich die Unis, was in Deutsch und Mathe alles nicht mehr gewußt wird.

Aber es gibt Breitensport und es gibt Spitzensport, und „daß der bildungspolitische Zug immer schneller in Richtung Auslese, Elite, Hochleistung fährt, wofür schon die traditionelle deutsche Bürgerangst sorgt, mit den kleineren Leuten in einen Topf geworfen zu werden“, ist an dieser Stelle schon beobachtet worden. „Das hat, versteht sich, natürlich rein gar nichts damit zu tun, daß es in diesem Land einen Riesenpool von unterforderten Spitzentalenten gäbe und daß, wer bislang durch Begabung aufgefallen war (und also aus dem richtigen Stall kam), nicht ohne Elitenbrimborium an seinem Platz gelandet wäre.“ Es sind dies alles klassenpolitische, anti-egalitäre Entscheidungen, die wider das immer un-exklusivere Gymnasium die Differenzierung schon deshalb wieder forcieren, damit Bourgeoisie und Mittelstand, deren Selbstwahrnehmung gerade in Deutschland auf Exklusion beruht, nicht das Gefühl verlieren, am Drücker zu sein.

„Wer hat, dem wird gegeben.“ Volksweisheit

Ein mir nahestehender Verwandter berichtet von einem dieser Elternabende, die man lieber in Dänemark hätte: „Die Leistungen der hessischen Grundschulen werden verglichen. Damit man nicht die Bad Homburger Privatschule mit einer im Frankfurter Gallusviertel vergleicht, werden die Schulen kategorisiert, nach Lehrer-Schüler-Schlüssel etwa oder nach dem Bildungsgrad der Eltern. Wie denn dieser gemessen werde? Man läßt die Kinder malen, wie viele Bücherregale es zuhause gibt, je mehr, desto gebildeter.“

Zauberhaft; als würden die Mittelschichtsregale (feat. Fitzek, Zeh und Rita Falk) nicht immer kleiner und werde nicht längst sehr viel mehr Zeit mit Netflix und Thomas Müller als mit Nietzsche und Thomas Mann verbracht. Aber was ein kulturelles, (im Doppelsinn) symbolisches Kapital ist, das sollen auch die Kleinen gleich lernen, und wer hat, der hat und messe sich nicht mit Habenichtsen, denn wozu sollte das gut sein, wenn nicht zu irgendwelchen Umverteilereien? Sollen sich die Restschulen für Regalferne ruhig untereinander vergleichen, das ist eh eine eigene Welt; derweil schauen wir, wer die meisten Fremdsprachen hat, denn nach oben ist wieder Luft: „Heute ist Lukas 16, er spricht Französisch, Englisch, Russisch, Spanisch und Chinesisch und peilt das deutsch-französische Abitur Abibac an“ (SZ). Das ist, ganz ohne Ironie, schön für ihn, und mit der gewissen Grundhomogenität hat es das Milieu nun mal.

Solange die das Milieu nicht verläßt.

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige