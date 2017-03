Exklusiv in der Aprilausgabe: Reis 2 – Reis of an Empire

"Der Fülm des Jahres!" – Deniz Yücel, "Die Welt". Streamen Sie ab morgen an Ihrem Kiosk den Dictator’s Cut von "Reis 2: Reis of an Empire" – nur in der Aprilausgabe der TITANIC. Drehbuch, Regie und Hauptdarsteller: Recep Tayyip Erdoğan.

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige