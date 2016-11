Ein tolles Leben haben Sie: Biorinder züchten in Argentinien, Ökowein anbauen ebendort und ansonsten zwischen Zürich, Berlin, Los Angeles und Ibiza hin- und herfliegen, wo Sie überall Wohnsitze unterhalten. Ihre Restaurants in Frankfurt, Zürich und Berlin versorgen Sie bei der ganzen Reiserei quasi aus dem Handgepäck mit dem kostspieligen Ökozeug. Und wenn Sie mal was fürs Karma bzw. den Verkauf der nächsten Platte tun möchten, bestellen Sie sich einen Preßhansel der allerbilligsten Sorte (BamS) ins Charlottenburger Penthouse und diktieren ihm bei einem Glas Cognac Nachdenkliches ins Sudelbuch: »Wenn wir mit der Welt die nächsten 20 Jahre so umgehen wie die letzten, werden wird bald einmal nach Luft und Wasser ringen.« Das verschafft Ihnen genug moralischen Puffer für die nächsten, sagen wir, 20 Transatlantikflüge, nach denen Sie mit Ihrer Familie auf der Hazienda »endlose Gespräche« führen können. Worüber? Warum nicht mal über das Verhältnis von Anspruch und Wirklichkeit?

