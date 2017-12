"Konsequent abschieben!" – das ist oft leichter gefordert als getan. Seit fünf Jahren arbeite ich nun, nach Stationen als Rausschmeißer- und Sterbegehilfe, als Abschiebebeamter. Für mich ist es der ideale Beruf, habe ich doch, wie die meisten meiner Kollegen, sowieso was gegen Ausländer. Derzeit schieben wir bevorzugt Afghanen ab, weil es bei denen zu Hause noch ganz okay sein soll, also verglichen mit Syrien, Sachsen oder meiner Bude.

Meistens bleiben am Ende also nur noch eine Handvoll Leute, die proaktiv am Abschiebeprozeß mitwirken wollen und sich bereitwillig ausweisen lassen. Da macht der Job natürlich wenig Spaß. Es ist viel schöner, wenn es große Familien sind, denen man bei der Rückkehr in die nicht mehr vorhandene Heimat helfen kann, am besten mit vielen Kindern, die schreien, zetern und weinen. So aber schleife ich in der Regel nur ein paar defätistische Typen in den Flieger, die ohnehin schon alle Hoffnung haben fahren lassen und vorher aber ernsthaft geglaubt hatten, Deutschland sei ein freundliches, weltoffenes Land. Haha! Das heitert mich dann trotz der vielen Schwierigkeiten immer auf.