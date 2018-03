Eine Einschätzung von unserem Moskaukorrespondenten Jimi Blue Ochsenknecht

Rußland ist groß, sehr groß. So groß, daß man es als einziges Land der Welt sogar noch aus dem Weltraum mit bloßem Auge erkennen kann. Das weiß jeder, der seine Nase schon mal in einen Atlas gesteckt hat. Nun wurde im Riesenreich an der Wolgau gewählt. Vom Nordwesten in St. Petersburg bis zum Südosten in Wladirostock sind die Menschen an die Urnen geströmt und haben ihre Stimmen dem Kandidaten gegeben, von dem sie sich am meisten versprechen lassen. Wie bereits bei den letzten Wahlen konnte Wladimir Iljitsch Putin das Rennen um den Kreml für sich entscheiden. Das überrascht auf der einen Seite, auf der anderen wiederum nicht. Denn Väterchen Putin ist zwar für viel Unheil verantwortlich, die Russen trinken aber auch sehr viel Wodka, um die desaströse Politik ihres Präsidenten zu vergessen. So haben sie sich nun für eine weitere Fortsetzung des Regierungsklassikers entschieden, getreu dem Motto: Was gestern schlecht war, kann heute nicht gut sein.

Doch wer das Verhältnis des russischen Volkes zu seinem Herrscher wirklich verstehen will, muß tief eintauchen in das russische Regierungssystem, die Duma. Neben dem Präsidenten gibt es einen sogenannten Capo, der die Staatsgeschäfte verwaltet, Bittsteller empfängt und ihre Gesuche abweist. Dem Capo sind wiederum Gruppen rangniederer Lokalpolitiker unterstellt, die "Knupplika", deutsch: Schlägertrupps. Auf diese Weise gerät das einfache Volk niemals mit dem Präsidenten persönlich in Kontakt, bekommt seine Macht aber trotzdem zu spüren. Perfekt, um gleichzeitig beliebt und gefürchtet zu sein. Im Westen wundert man sich regelmäßig über die russische Affinität zur Selbstpeinigung und -zerstörung und vermutet Wahlbetrug. Dabei darf nicht vergessen werden, daß Alkohol ein exzellentes Betäubungsmittel ist. Und Rußland ist eben auch sehr, sehr groß. Es gibt krasse Millionenstädte, deren Namen noch nie jemand gehört hat. "Jekaterinburg" z.B., oder "Prag". Warum sollten dort keine Leute wohnen, die einfach gerne Putin wählen? Ich kann mir das gut vorstellen. Und wenn es eine weitere Fortsetzung geben sollte, bin ich gerne mit an Bord. Sprechen Sie meinen Manager an.

