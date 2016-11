Fensterritzen und Türfugen abdichten: am besten mit professionellen Dichtstreifen aus dem Baumarkt. Zur Not tut es aber auch ein totgetrampeltes Frettchen oder ein überfahrener Igel, einfach gut in die Ritzen hineinstopfen, etwas mit dem Hammer "drübergehen" und dann mit rosa Autolack versiegeln (Nagellack geht auch). Tip: Bei Gestank bitte gut lüften (aber keinesfalls zu lange!).

Raumtemperatur absenken: Zur Veranschaulichung ein einfaches Rechenbeispiel: Ein Kubikmeter Raumluft mit der Temperatur von 20°C soll auf 25°C erhitzt werden. Hierfür stehen folgende Methoden zur Auswahl: ein Streichholz, ein Bunsenbrenner, eine Herdplatte. Das Streichholz ist allerdings naß, der Bunsenbrenner ist kaputt und die Herdplatte befindet sich in einer anderen Stadt. Man sieht daher: Besser man läßt es einfach gleich bleiben! Merkregel: Es ist viel angenehmer, an einer ekelhaften Lungenentzündung zu sterben als Raumluft auf 25°C zu erhitzen. Ist einfach so! (Hat physikalische Gründe; bitte akzeptieren Sie das ganz einfach).

Kochen: Bitte immer einen passenden Deckel auf jeden Topf geben. Denn würden Sie vielleicht im Winter ganz ohne Kopfbedeckung das Haus verlassen? Denkste! Wohl kaum! Nimmermehr! Merke: Töpfe ohne Deckel verkühlen sich beim Kochen ohne Topf ihre Ohren und Mandeln ganz gehörig (Anm.: Sachverhalt für einen Idioten wie Sie grob vereinfacht dargestellt). Wer zudem die zum Topfdurchmesser passende Herdplattengröße verwendet, kann sich sicher sein, daß es einfach wesentlich netter aussieht!

Richtig lüften: Entweder man weiß wie’s geht oder man lernt es sowieso nie. Wer im Jahr 2016 seine Fenster noch immer wochenlang gekippt läßt, dem ist wohl einfach nicht mehr zu helfen. Vergessen Sie daher alles, was Sie jemals über das richtige Lüften gehört bzw. gelesen haben und folgen Sie einfach Ihrer – irreführenden! falschen! grunddummen! – Intuition. Sie Trottel.

Heizkörper bzw. Radiatoren entlüften: ist ganz einfach und geht schnell! Sie benötigen dazu (in den meisten Fällen) einen sog. Vierkantschlüssel – nein, das hier ist kein Vierkantschlüssel, das auch nicht, nein, leider; aha, hier haben Sie ihn also gefunden, den kleinen Racker! Nun geht es frisch ans Werk: Setzen Sie den Vierkantschlüssel an und drehen Sie ihn vorsichtig in die eine Ri-... Nicht so heftig, Mann! NICHT SO HEFTIG! SACHTE, SACHTE! Ach du lieber Himmel, wie das spritzt, hihihaha! HÜHÜHÜHÜ! DU MEINE GÜTE, DIESES WASSER! WOHER KOMMT DIESES GANZE WASSER?!!? WAHNSINN, WOHER NUR DIESES GANZE...

So. Und nun rufen Sie mal lieber die Feuerwehr, Sie Spezialist.

