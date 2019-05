Ab dem 1. Mai nimmt Venedig, die beliebte Lagunenstadt, von Besuchern saftig Eintritt: Ab 3 Euro aufwärts, je nach Wochentag und Saison. Merkantil orientierte deutsche Hotspots ziehen umgehend nach:

In Neustadt kostet der Entree für Besucher künftig 29 Euro pro Woche. Der Clou: Der Preis gilt für alle 37 deutschen Neustädte zusammen, von Neustadt am Kulm bis Neustadt am Oasch (Niederbayern). Eine 7-tägige Rundtour per Shuttle-Bus wird empfohlen.

Anklam, die beliebte Runenstadt in Vorpommern, beziffert seinen Tageswert auf 15 Ostmark pro Kopf, Nazis zahlen die Hälfte. Tolle Idee: Jeder Traveller bleibt so lange, wie er möchte, allerwenigstens jedoch 22 Jahre, um die ausgedünnten Reihen wieder aufzufüllen.

Tourismusmanager Heino Gersen in Löhne, Westfalen, erklärt: "Für nur 9,99 Euro pro Nase und Minute können sich die Amüsierhorden unseren beliebten, 63-gleisigen Umsteigebahnhof reinpfeifen!" Preis inklusive Toilettenbenutzung bei Erna Gersen, Bahnhofsstraße 7, 32584 Löhne.

Spannendes Konzept: St. Blasien, die beliebte Bitumenstadt in Baden-Württemberg, setzt in Sachen Eintritt ganz bürgernah auf Vertrauen: Jeder Reisende bezahlt einfach so viel, wie er berappen kann, mindestens aber 69 Euro. Kreuzfahrtgäste willkommen.