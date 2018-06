Mit Deinem um einen Tag verzögerten Großabschiebeeinsatz in Ellwangen wolltest Du laut FAZ u.a. auch was tun? »Die Polizei wollte außerdem überprüfen, in welchem Umfang die Flüchtlinge in der Lage gewesen wären, sich zu bewaffnen, vor allem mit ›nicht-technischen Waffen‹, also abgeschlagenen Stuhlbeinen oder Latten.« Oder Keulen? Wie der Togoer und seinesgleichen in polizeitaktischem Denken so ist. Mal schauen, ob die Afrikaner, wenn man sie unter sich läßt, aus zivilisiertem Mobiliar Wurfspeere schnitzen, Knochen ins Haar binden, Kochtöpfe aufstellen …

Ja, uff. Sagen wir es so: In paramilitärischer Kluft und fast Bataillonsstärke vor Krieg und Staatsgewalt Geflüchtete aufgreifen ist schon inhuman; muß man dann noch zusätzlich dehumanisieren? Denn uns politisch Korrekten erscheint es derzeit so: Man darf hierzulande zwar nicht mehr »Neger« sagen, aber jagen, das geht schon noch, was?

Weggetreten! Titanic