Als Alt-Prenzlberger leben Sie seit einigen Jahren wieder in dem Haus, in dem Sie aufgewachsen sind, erkennen aber einem Interview in der »Süddeutschen Zeitung« zufolge das Berlin Ihrer Kindheit nicht wieder: »Es ist, als sei die Wohnung in eine andere Stadt gesetzt worden. Nürnberg vielleicht. Es gemahnt mich hier vieles an eine westdeutsche Kleinstadt.« Oder gar an die Gentrifizierungen in süddeutschen Metropolen? Wolfsburg vielleicht. Nicht zu vergessen die Boomtowns Ostdeutschlands, Rothenburg ob der Tauber und Hallig Hooge, wa? Eins scheint jedoch all diesen Orten gemein, wie Sie zumindest selbstkritisch anmerken: »Es leben inzwischen sehr viele unangenehme Menschen hier.«

Ziehen deswegen auch gar nicht erst zu Ihnen nach Dummsdorf: die Deutschlandkenner von Titanic

(Frankfurt am Rhein)