Was 2020 sonst noch war (6)

November

Präsidentschaftswahlen in den USA

Am 3. November, beziehungsweise nachts, also in Deutschland eigentlich am 4. November, war es so weit: In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde ein neuer Präsident geboren gewählt. Zwei alte Säcke stritten um die Macht – aus deutscher Sicht langweilig, selbst die CDU bietet derzeit drei. Ein paar Tage lang musste man so tun, als kenne man den Unterschied zwischen Ohio, North Carolina und Pennsylvania. Donald Trump – oder wie US-Journalisten sagen: the American Friedrich Merz – wollte es noch mal wissen. Journalist:innen erklärten die ganze Nacht und noch viele Tage lang, dass nicht nur die Kandidaten, sondern auch das Wahlsystem sehr alt sei: Die einzelnen Bundesstaaten bestimmen insgesamt 538 Wahlfrauen und -männer, die dann für einen der Kandidaten stimmen, und am Ende gewinnt der, der im Wahlkampf am öftesten "Wirtschaft", "Familie" und "Jesus" gesagt hat, aber auf Englisch. Besonders beachtet wurden natürlich die "Swing States", in denen die Menschen traditionell schnipsend und tanzend zur Wahlurne gehen. Seit 1845 ist der Wahltag übrigens immer dienstags – wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich am Besten an Joe Biden, der hat das damals so entschieden. Viele Deutsche drückten ihm die Daumen und hofften, dass er noch genügend Kraft hat, um den Superspreader-Orang-Utan vom Thron zu stoßen. Und so kam es dann ja auch, obwohl es lange spannend war. Denn ja: Einerseits lag Biden in Umfragen deutlich vorne. Andererseits war es eben das Jahr 2020.

Silenzio!

Mit einer humorvollen Zensur-Initiative möchte die Betreiberin einer kleinen Café-Bar am Stadtrand von Rom ihren Gästen eine kurze Auszeit von der derzeitigen Du-weißt-schon-Seuche ermöglichen. Ein handgeschriebenes Plakat über dem Tresen verbietet im "Feeling" Gespräche über piiiiiiiiiep. Seitdem ist XXXXXX dort kein Thema mehr. Die Kundschaft reagiert bisher durchweg positiv auf das erteilte Das-dessen-Name-nicht-genannt-werden-darf-Konversationsverbot. "Wir haben es satt, über dumdidumdidum zu reden", bestätigt ein Stammgast. "Ich rede gerne über alles außer Darf-ich-nicht-sagen, übers Wetter beispielsweise oder über Prominente. Prominente ohne blablabla selbstverständlich." Dass in Deutschland dagegen ______________________ just zum "Wort des Jahres" gekürt worden ist, macht sie sprachlos.

Dezember

TITANIC Service: Die Top-Jobs 2021 (sowie 2022 und 2023)

Impfarzt

Impfzwangsarbeiter

Impfschadensregulierer

Impfpassfälscher

Impfluencer

Impfanterist

Geheimdienst-Impformant

Fachimpformatiker

Vorsicht, Abzocke!

Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Doch bevor Sie Bedürftige unterstützen wollen und voreilig eine SPD-Mitgliedschaft beantragen, lohnt es sich genau hinzuschauen. Bei diesen dubiosen Spendenorganisationen sollten Herzen und Portemonnaies schnell wieder verschlossen werden: