Helden-Schnell-Check: Wer wird der deutsche Selenskyj?

Als sich Tobias Hans kürzlich mutig an einer Tankstelle filmte und von der Bundesregierung Waffen fürs Saarland forderte, war für viele schnell klar: Das ist der deutsche Selenskyj! Das könnte allerdings ein voreiliges Urteil gewesen sein. Denn es gibt selbstverständlich noch mehr Kandidaten – hier die aussichtsreichsten im Helden-Schnell-Check (und demnächst ausführlich im Stern):

Reinhold Beckmann

Der ehemalige Sportmoderator gehört zweifellos zu den mutigsten Menschen in der Bundesrepublik. Das beweist er aktuell jeden Morgen mit dem Blick in den Spiegel. Er traut sich Dinge, die sich in seiner Situation kein anderer trauen würde – zum Beispiel eine Gitarre auszupacken und eine solche Zeile zu singen wie "Ich joggte dreimal um die Welt, hab mir selbst ‘n Bein gestellt". Insgesamt hat Beckmann schon viel Gutes für Deutschland getan, unter anderem vor einigen Jahren seine Talkshow im Ersten beendet. Seine neuesten Heldentaten sind: Er hat Johannes B. Kerner, Waldemar Hartmann und Béla Réthy überzeugt, es nicht ebenfalls als Sänger zu versuchen. Und nachdem er auf eine Teilnahme am diesjährigen Eurovision Song Contest verzichtet hatte, stieg der Dax um einen Prozentpunkt. Beckmanns einziger Nachteil: Der Military-Look steht nur seinem Hausschwein.

Nena

Die beliebte Künstlerin hat erst kürzlich durch ihr entschlossenes Eingreifen bei mehreren Familienfeiern Konflikte beendet ("Wenn jetzt nicht sofort Schluss ist, singe ich noch ein Lied!"). Neben Dieter Nuhr, Sophia Thomalla und Goleo ist Nena ("99 Luftballons", "Du hast den Farbfilm vergessen") DIE Symbolfigur für Freiheit in Deutschland. Kein Wunder, ihre Lebensgeschichte macht vielen Menschen Mut: Wenn sie es geschafft hat, aus einer Stadt wie Hagen rauszukommen, dann können auch alle anderen alles schaffen, was sie sich vornehmen.

Elke Heidenreich

Die Grande Dame des deutschen Widerstands (gegen Lesefaulheit) ist eine Mischung aus Catwoman, Catweazle und Chuck "Cat" Norris. Weil sie so unerschrocken und schnoddrig ist, hat sie eine große Fangemeinde. Über ihre Fax-Podcasts "Elkes Beauty Palace" und "Muh – Blöde Kuh" hält sie ihr Publikum mit langen Monologen davon ab, irgendwo einzumarschieren, beispielsweise in eine Buchhandlung, um ein Werk von Richard David Precht zu kaufen. Und sie stellt immer wieder kluge Fragen an die Weltgemeinschaft: "Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Kennen Sie schon mein neues Buch? Wollen Sie es kaufen? Hallo, wieso wollen Sie mein Buch nicht kaufen? Können Sie etwa nicht lesen? HALLO, JUNGER MANN, ICH REDE MIT IHNEN, HALLOOOOO...?"

Joshua Kimmich

Der Torjäger von Bayern München ist ein echter Anführer und Kämpfer. Wer es jahrelang mit Thomas Müller, Kalle Rummenigge und der FC-Bayern-Stadionwurst (Uli Hoeneß) ausgehalten hat, den kann nichts mehr erschrecken. Seine Anhänger:innen verehren ihn dafür. In manchen Situationen ist er allerdings ein bisschen zögerlich: "Ob wir heute gewinnen sollen? Puh, sorry, Leute. Ich habe ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht." Aber gerade das macht ihn nur noch sympathischer.

Rezo

Er legt sich gerne mit den mächtigsten Männern der Welt an (Horst Seehofer, Horst Lichter, Vollhorst Laschet). Die Videos auf seinem TikTok-Kanal sehen sich bis zu 160 Millionen Deutsche an. Bis heute ist unvergessen, wie Rezo – bürgerlich: Florian Diedrich – einst die CDU zerstörte: "Uiuiuiui! Alter wtf! Das ist insane. Palimpalim, LOL. Was guckst du!? CDU voll am Abkacken, ey!" Doch der Ruhm hat auch Schattenseiten: Sein größter Fan ist seitdem Philipp Amthor.

Thea Dorn

Die Autorin ist eine echte Heldin. Sie opfert sich regelmäßig auf und trifft Leute wie Juli Zeh, Lisa Eckhart und Daniel Kehlmann. Eine fast unmenschliche, aber extrem wichtige Leistung. Denn während Dorn mit ihnen zusammen ist und sie in Gespräche verwickelt, können sie keine einzige Zeile zu Papier bringen – und auch Dorn selbst nicht. Ein wirklich schöner Nebeneffekt!

Til Schweiger

Er ist ein Vorbild, das seinesgleichen sucht. Der Liebling der Massen war sich noch nie zu schade, dorthin zu gehen, wo es ganz doll weh tut – zum Beispiel ins Kino, wenn mal wieder einer seiner Filme läuft ("Manta, Manta", "Notruf Hafenkante", "Rosamunde Pilcher: Jetzt wird rumgeballert!"). Ein weiterer Trumpf ist: Er rüttelt die Menschen gerne mit gesellschaftskritischen Statements auf ("Boah ey, halt die Fresse!", "Das geht mir auf den Sack!", "Ich kotz gleich, Alter!"). Manch einer erzählt sich, dass sogar Selenskyj heimlich versucht hat, sich von Schweiger ein paar Dinge abzugucken. Doch leider vergeblich! Selenskyj hat irgendwann verzweifelt aufgegeben, weil er schlicht das Genuschel nicht verstehen konnte. Und im Vergleich zum Ukrainer fehlt Schweiger einfach das schauspielerische Talent.

Wie? Ihr Favorit ist nicht dabei? Dann senden Sie schnell eine E-Mail an deutscherselenskyj@stern.de

Dimitri Taube