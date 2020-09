Pro und Kontra Eigenheim

Paula Irmschler, 24, ist Redakteurin im Feuilleton einer großen Tageszeitung. Ihr Buch "Enttäuscht euch!" erscheint im Franzosen-Verlag.

Mein Weg verlief total klassisch: Aufgewachsen in München, Abitur an der International Financial School Of International Finances, Auslandsstudium an der Pariesienne de la Bonne Universitâire – und schließlich sollte der Rückzug kommen, um das Leben im ersten eigenen Haus, zentrale Lage, mit meinem Freund und seinem Haus, direkt auf der Straße gegenüber, zu beginnen. Wir haben es alle so gemacht und nie hinterfragt. Für eine ganze Generation war das die einzige Vorstellung von Leben. In ein paar Jahren würde noch das Häuschen im Grünen dazukommen und das in der Stadt vermietet und das wäre es dann. Klappe zu, happily ever after. Aber mir reichte das nicht. Ich spürte, da ist etwas falsch dran, nicht die ganze Wahrheit, nicht genug.

Durch eine Reportage, die ich für die Zeitung schrieb und die mich auf eine Reise schickte, begriff ich: Die Welt besteht nicht nur aus München und Paris, sondern auch aus Madrid und London. Bei der Reportage ging es um die Fashion Week. Ich habe mir also die Nase gepierct und bin los. Ich sprach mit Menschen, für die das Leben nicht so einfach und aufgeräumt war wie für mich und alle anderen aus meiner Generation. Es gab auch Menschen, die immer unterwegs waren, nur aus Koffern lebten und wenig Platz für ihre Kosmetika hatten. Ich lernte eine ganz neue Welt kennen: die der tollen Hotels. Sie hatten eine starke Anziehungskraft auf mich, und mittlerweile reise ich nur noch umher, teilweise mit Rucksack. Ein herrliches Leben, für das man sich lieber entscheiden kann. Traut euch! Kommt raus aus eurer Comfort-Zone. Und es heißt nicht, dass ihr gar keinen Lebensmittelpunkt haben könnt. Ich selbst bin zum Beispiel Mieterin. Ein paar Tage im Jahr verbringe ich in Frankfurt in einem Penthouse auf dem Haus eines netten urigen Kauzes namens Leo F.

Und das meine ich auch mit meinem Buch. Enttäuscht ist hier gemeint in dem Sinne, dass man sich ent-täuscht, also sich von Täuschungen löst. Etwas kompliziert, aber doch irgendwie ganz logisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich muss wieder los, das Leben ruft.