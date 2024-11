Vorschlag zur Güte #35

Regierungskrise in Deutschland: Finanzminister Lindner stellt in seinem bereits als „Scheidungspapier“ bezeichneten 18-seitigen Brief Forderungen an seine Koalitionspartner, die diese eigentlich nicht erfüllen können.

Vorschlag zur Güte:Um Christian Lindner zu besänftigen, gibt Robert Habeck das Wirtschaftsministerium für ein Jahr an den Externen Friedrich Merz ab. Dafür verpflichtet sich die FDP, die Ampelkoalition nach der nächsten Bundestagswahl fortzuführen.