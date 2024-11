Volker Wissing bleibt nach seinem FDP-Austritt als Verkehrs- und Justizminister in der Bundesregierung und hat in den Augen seiner EX-Kollegen damit einen unverzeihlichen Verrat begangen. So wollen die Liberalen sich möglichst zeitnah an ihm rächen:

Wissing bei allen Kokaindealern der FDP auf eine Schwarze Liste setzen

Als verschuldete Ex-Abgeordnete ohne Mandat, Job und Wohnung jede Nacht auf Wissings Türmatte schlafen

Mit allen 72 000 Mitgliedern in die Evangelische Kirche eintreten und den Laden ähnlich radikal an die Wand fahren, wie das Regierungsbündnis

Wissing aus dem fahrenden Porsche mit gelben Paintball-Kugeln beschießen, wann immer er frisch angezogen und akkurat gestriegelt das Haus verlässt

Mit aller Macht dafür sorgen, dass Wissing nach den Neuwahlen seinen Posten als Verkehrsminister für Andi Scheuer räumen muss

Mittels Geld und Top-Connections den Öffentlichen Personennahverkehr massiv stärken und so Wissings Lebenswerk ruinieren

Wolfgang Kubicki zu seinem besten Freund machen