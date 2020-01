Allen Panikmachern in Sachen Lungenkrankheiten möchte ich an dieser Stelle einmal mit Vollgas dazwischenfahren und die Reifen auf ihrem zimperlichen Rippenfell durchdrehen lassen. Ich habe beruflich viel mit Lungenärzten zu tun und kann daher aus fachlicher Sicht sagen: Eine Lunge ist eine Lunge ist eine Lunge. Die eine funktioniert, die andere ist unweigerlich hin, kaputt. Da kann man dann dran rütteln, drücken, drehen, schrauben oder sie mit einer BMW-Batterie überbrücken: Es hilft in aller Regel nichts. Ein paar hustende Touristen fallen vom Hocker und schon werden Reisewarnungen ausgesprochen? Ich bin selbst ungern krank, wer aber deshalb gleich die Mobilität an sich in Frage stellt, das Reisen unterbinden möchte oder anderweitig mit der Freiheit Schindluder treibt, dem werde ich jetzt mal was husten: Die Maschinen müssen rollen, selbst wenn der ein oder andere Mensch dafür endgültig in die stabile Seitenlage geht. In diesem Sinne: Brumm, Brumm und gut Flug!