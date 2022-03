"Das Säbelrasseln gegen mich muss aufhören!" – Ein Gastbeitrag von Gerhard Schröder

Altkanzler Gerhard Schröder ist umstritten wie nie. Nun haben sich sogar schon die ersten Currywürste von ihm distanziert. Auch viele Sozialdemokraten hadern mit ihm. Schröder selbst erklärt jetzt in einem Gastbeitrag, warum die SPD ihn gar nicht ausschließen kann.

Hallo, liebe Freunde!

Privet, Towarischtschi!

Ich bin einigermaßen erschüttert und fassungslos ob der Ereignisse in letzter Zeit. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Aggressionen gegen meine Person. Zum Beispiel habe ich gehört, dass mehrere Leute in der SPD mich aus der Partei ausschließen wollen. Bitte was? Ich soll in der SPD sein? Eine ungeheuerliche Unterstellung! Ich versichere Ihnen: Ich war noch nie meinem Leben Sozialdemokrat! Nicht einen einzigen Tag! Franz Müntefering, mein Friseur und meine sechs (oder sieben?) Ehefrauen können das bestätigen. Die SPD kann mich also gar nicht ausschließen.

Das Säbelrasseln gegen mich muss aufhören! Dieses Verhalten ist menschenunwürdig. Manche meiner Freunde wurden bereits sehr misstrauisch, weil sie aufgrund der ständigen Falschmeldungen irgendwann tatsächlich dachten, ich sei Mitglied dieser Partei. Und einige Geschäftspartner waren äußerst irritiert und wollten sich schon von mir abwenden. Zum Glück konnte ich das Missverständnis noch rechtzeitig klären. Im Übrigen: Wäre ich im Ernst SPD-Mitglied, hätte ich es maximal in den Aufsichtsrat des Kaninchenzüchtervereins Goslar oder des Möbelhauses in Wolfenbüttel geschafft.

Einen riesigen Schaden hat die Schmutzkampagne der SPD leider trotzdem bereits angerichtet. Einige Currywürste haben sich nämlich von mir getrennt. Darunter leide ich nun sehr. Für mich ist das ein Wurst-Case-Szenario! Deshalb sage ich es hier in aller Deutlichkeit: Wenn die SPD weiter so unverschämt behauptet, dass es eine Verbindung zwischen ihr und mir gibt, wird sie in Umfragen und Wahlen ganz schnell die Quittung dafür erhalten.

Doch nicht nur die Sozialdemokraten fallen durch ihre menschenfeindliche Einstellung auf. In Hannover wollen sie mir nun die Ehrenbürgerwürde aberkennen. Sie fordern von mir, dass ich mich von Wladimir Putin distanzieren soll. Aber, aber: Ich bin doch in Hannover und er ist in Moskau – mehr Distanz geht derzeit kaum! Auch der Fußballverein Borussia Dortmund hat in jüngster Zeit keine gute Figur gemacht und mir wegen meiner guten Kontakte zu Russland die Ehrenmitgliedschaft entzogen. Das fand ich ja sehr drollig! Ausgerechnet die BoRUSSIA! Der Verein, der das Wort "Russia" im Namen trägt und dafür vermutlich klammheimlich seit Jahrzehnten viel Geld aus dem Kreml bekommt! Wenn Dortmund es tatsächlich ernst meinen würde mit den ollen "Werten", dann müsste sich der Verein spätestens jetzt in "Boukraine Dortmund" umbenennen und statt in Schwarzgelb in Blaugelb spielen. Aber dafür ist er schlicht zu feige.

Ich frage mich: Was kommt als nächstes? Will man mir bald auch noch meine bisherigen acht (oder sind‘s neun?) Ehen entziehen? Ja Mensch, meinetwegen, tut euch keinen Zwang an. Statistisch gesehen werde ich demnächst sowieso wieder heiraten müssen. Und was will man mir noch entziehen? Vielleicht meine Kanzlerschaft von 1998 bis 2005? Kein Problem, bitte sehr. Dann besorge ich mir eben eine neue, das ist heutzutage kein Problem. Im Internet gibt es alles, was das Herz begehrt. Meine (derzeitige) Ehefrau kennt sich auf diesem Darknetz-Instagram gut aus, sie wird schon eine ordentliche neue Kanzlerschaft für mich finden. Zur Not nehme ich auch die tschechische von 1988 bis 1995, die tschetschenische von 1992 bis 1990 oder die mecklenburgische von 2001 bis 1908, da bin ich nicht so wählerisch.

Glücklicherweise sind jedoch nicht alle Menschen so feindselig eingestellt wie die SPDler, die Hannoveraner und die Dortmunder. Die meisten gönnen mir nach wie vor meine Erfolge – sowohl in Deutschland als auch in Russland. Erst vor einigen Tagen habe ich wieder zwei wunderbare Auszeichnungen bekommen. Ich bin jetzt das "Teiggesicht 2022" in Lüdenscheid und der "Borschtsch-Mann des Jahres" in Wladiwostok. Und wenn auch Sie sich mit mir solidarisch zeigen möchten, können Sie das unter dem Videotext-Hashtag #€IStandWithGerd gerne machen. Oder schicken Sie mir einfach eine aufmunternde Sprachnachricht per Fax oder Elitepartner.

Dafür schon mal ein herzliches Spasibo!

Ihr Bundeskanzler Gerhard Schröder

Dimitri Taube