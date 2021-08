Was sonst noch war

+++ Hot Summer: Viele Ferienparadiese am Mittelmeer haben zur Hauptreisesaison in Flammen gestanden. Die deutsche Touristikbranche wirbt bereits wieder mit Angeboten für Urlaub am "Teutonengrill" +++ Weil jetzt so ein Tag ist: Es ist anzuzweifeln, dass die Union aufgrund des Feuerinfernos am Mittelmeer ihre Klimapolitik überdenken wird. Aus Sicht von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat es brennende Dornbüsche schon früher gegeben, sie seien per se nichts Schlechtes +++ Eilmeldung: Die belarusische Sprinterin Kristina Timanowskaja ist aus Angst vor Repressalien in ihrem Heimatland ins polnische Exil geflüchtet. Der Startschuss für ihre finale Entscheidung war noch während der Olympischen Spiele in Tokio gefallen. Nach ihrer Ankunft mit persönlicher Bestzeit in Warschau erhielt Timanowskaja von den polnischen Behörden unter Vorbehalt einer negativen Dopingprobe ihr humanitäres Visum sowie einen Bußbescheid wegen überhöhter Geschwindigkeit +++ Paradox: Die verheerende Hochwasserkatastrophe Mitte Juli schlägt sich auch im Bundeshaushalt nieder. Für die Wiederaufbauarbeiten wird laut Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eine Milliardensumme fließen müssen. Die Geschädigten warten nun auf einen warmen Regen +++ Schlussakt: Thorsten Weckherlin, Intendant am Landestheater Tübingen, hat eine allgemeine Impfpflicht fürs Theater gefordert und das Programm für die kommende Saison 2021/22 präsentiert. Auf dem Spielplan stehen u.a. die Bühnenstücke Erstickungstod eines Handlungsreisenden, Wer hat Angst vor Virginia Woolfs Pikser? und Impfigenie auf Tauris +++ Rätselhafter Tod: Der Japaner Maki Kaji, der das Zahlenpuzzle Sudoku weltweit populär gemacht hat, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Er hinterlässt mehrere große Lücken +++