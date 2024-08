Rawdoggen – ein neuer Nationalsport

Babe wake up, a new Tiktok-Trend just dropped! "Raw Dogging", zu deutsch: "roh hunden", nennt sich das neue Phänomen. Dem Geschlechtsverkehr ohne Verhütung entlehnt (aus dem Duden: "Kommst du später noch mit rawdoggen?" - "Nein, danke! Ich habe die Syphilis vom Sven."), geht es darum, sich ohne Ablenkung auf das Wesentliche zu konzentrieren. Inspiriert davon machen sich mutige Männer auf und fliegen Langstrecke – ohne Filme, Musik oder unrealistische KI-generierte Videos von großen Enten, kleinen Giraffen oder nüchternen Til Schweigers. Doch da hört es nicht auf:

1. Freunde treffen - ohne Handy

Was sich zunächst wie eine wahnwitzige Vorstellung anhört, kann sich nach ein paar Minuten Gewöhnung als eine Möglichkeit der Sozialisierung entpuppen. Es wird dich überraschen, was diese Person (Profitipp: ihr Name steht über dem Whatsapp-Chat) für Geschichten zu erzählen hat. Vielleicht hat sie interessante Jobs oder Hobbys. Vielleicht handelt es sich bei ihr auch um die Mutter deiner Kinder, du schuldest ihr noch versäumte Unterhaltszahlungen und ihr befindet euch augenscheinlich vor dem Familienrichter. Vielleicht schreit sie gerade so etwas wie: "Kümmere dich um den kleinen Jimmy und trink nicht nur den ganzen Tag Nordhäuser Doppelkorn!" Es wäre tragisch, wenn du all diese Chancen auf neue Erfahrungen und wunderbare Erinnerungen verstreichen lässt, nur weil du gerade deinen Insta-Feed aktualisieren willst. Du hast dich mit diesem Menschen in Verbindung gesetzt, weil du ihn magst (oder weil er Zugang zu chemischem Rauschgift hat). Also nutze diese besondere Verbindung und "dogge" das nächste Treffen einfach mal "raw".

2. Arbeiten - ohne Arbeitszeitbetrug zu begehen

Du bist nicht davon abgeneigt, in deiner Freizeit ab und an mal den sogenannten "rohen Hund" zu schieben? Dann solltest du dein neues Hobby mit auf die Maloche nehmen. Volle Konzentration auf die Lohnarbeit! Solltest du nur angefangen haben, zu rauchen, um dir hier und da mal eine fünfminütige Auszeit vom Arbeitsstress zu nehmen, musst du alternativ auf eine E-Zigarette umsteigen. So kannst du während der Zigarettenpause im Büro gleichzeitig weiterarbeiten. Wenn du eine Vape mit Minzgeschmack wählst, machst du gleichzeitig auch noch etwas Gesundes und Wohltuendes für Hals und Lunge! Sofern du bemerkst, dass sich eine sog. "Gewerkschaft" gründet und für "Arbeitsrechte" einstehen will, kannst du diese Bewegung im Rahmen der Notwehr auch gewalttätig niederstrecken. Wer die Arbeit fleißig "rawdogged", kann nicht nur seine Aufmerksamkeitsspanne trainieren, sondern verhilft gleichzeitig auch dem Chef zu einem neuen Geländewagen. Win-win, wuff-wuff.

3. Berlin besuchen - ohne ein Vollversager zu werden

Wer arbeiten geht, muss auch mal Urlaub machen. Warum dieses Jahr anstatt zu Oma aufs Land oder ins Pony auf Sylt nicht mal einen Städtetrip nach Berlin wagen? Wer die Hauptstadt besucht und nicht ganz gefestigt im Leben steht, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit von ihr verschlungen und nie wieder ausgespuckt. Willst du dich also ohne Ablenkung in die Heimat von Sex, Drugs and Olaf Scholz (zugezogen) begeben, musst du einige Dinge beachten. "Rawdoggen" in Berlin muss nicht langweilig sein. Man kann sich die Mauer ansehen, über den Alexanderplatz laufen oder lecker im Borchardt essen gehen und danach in der Zigarrenlounge Christian Lindner ungefragt Tipps zur Schuldenbremse geben – oder ihn einfach bepöbeln. Achte bitte darauf, auf alle sonstigen unnötigen Ablenkungen zu verzichten! Man muss nicht unbedingt direkt abhängig von Lachgas aus dem Späti werden. Und man muss vielleicht auch nicht direkt in eine 9er-WG, bestehend aus PoWi-Studenten, Mietnomaden, einem HNO-Arzt und zwei Seelöwen ziehen, nur weil es ja "so Berlin ist".

4. Leben - Rawdoggen

Du bist nun bereit für die letzte Stufe der "Rawdoggerei". Hier geht es darum, sein gesamtes Leben den Hund roh zu genießen. Ablenkungen gehören nun der Vergangenheit an. Wenn du schläfst, hör auf, dabei zu träumen! Du bestellst dir Essen? Gib kein Trinkgeld! Du sitzt im Kino? Guck weg! Alle Tätigkeiten, die dich vom Wesentlichen (atmen und existieren) ablenken können, müssen von dir gemieden werden. Das, was die buddhistischen Shaolin-Mönche als sog. "Meditation" bezeichnen, ist lediglich ein unnötig komplizierter Begriff für den jahrtausendealten Brauch des "Rawdoggens". Ein Dank gebührt den mutigen Männern auf Tiktok, dass sie uns diese fast vergessene Kunst der Naturverbundenheit zurückgebracht haben. Um ihnen den gebührenden Respekt zu zollen, wird der restlichen Artikel nun "gerawdogged".….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rick Nikolaizig