Platz 1 - Die Spitzenkolumne #17

CLICKBAIT-FICKEN

Charts und Rankings und Bestenlisten, you name it, sind längst mein Fetisch geworden, weit über diese Kolumne hinaus. DIE MEIST GEÖFFNETEN Seiten im Internet bei mir sind jene, die sich mit Auflistungen beschäftigen. Ich will einfach kennen, was die meisten kennen, nicht Indie, Underground, die Erste oder sonst irgendwie distinktionsmäßig unterwegs sein. Der Mainstream ist ein sicherer Hafen, es sei denn natürlich, man soll mal wieder irgendwo mitmarschieren.

Aber fürs Internet kann man ja glücklicherweise sitzen bleiben. Und Charts sind selbstverständlich auch dort tonangebend dafür, was die Gesellschaft auf Trab hält, siehe Algorithmen, Trends, Likes und Co. Was ist da also gerade am wichtigsten? Ich muss kaum recherchieren, denn es liegt auf der Hand, dass in der letzten Zeit am besten liefen: Taylor-Swift-Erklärtexte und Fußballnachrichten, bei denen gar nüschts mehr erklärt werden muss, weil vollkommen auf der Hand liegt, wieso sich das Leute obsessiv reinziehen, Kohle ausgeben, sich prügeln und Züge und Ehefrauen kaputthauen, während es ein komplettes Rätsel ist, wieso tolle Texte, schöne Musik, süße Klamotten und einfach eine liebe Art, miteinander umzugehen und zusammen zu sein, bei jungen Leuten gut ankommen. Geschenkt!

Und während man durch all diesen Zynismus glauben könnte, dass Rumnörgelei im Internet am besten ankommt, kann man sich daran erinnern, dass das meistgeguckte Youtube-Video der “Baby Shark Dance” ist. Macht nachdenklich, wenn man bedenkt, wie schlecht wir unsere Meere und Meerestiere behandeln … Sollte man mal einen Artikel drüber schreiben. Am häufigsten gedrückt wurde das Instagram-Herz übrigens unter einem Beitrag von Lionel Messi, der 2022 den Sieg der argentinischen Mannschaft bei der Jungs-WM feierte. Da fragt man sich zwangsläufig: Muss man den kennen?

Worauf ich hinauswill: 2023 war der meistangeklickte Wikipedia-Artikel der Nekrolog des Jahres … erst mal gegoogelt, was das ist, ach so, da geht es darum, welche berühmten Leute in dem Jahr gestorben sind. Na super, das heißt, man muss es wohl nur auf diese Liste schaffen und schon ist man ganz oben mit dabei. Bei den Sternen.

Platz 1 – die Spitzenkolumne von Paula "the one" Irmschler erscheint jeden Samstag in voller Länge nur bei TITANIC.