Gärtners kritisches Pfingstsonntagsfrühstück: Under Pressure oder Der Rest vom Fest

Mir fliegt viel zu, und ich habe drei Ablagen dafür: Eine ist der Papierkorb, die zweite das sog. Archiv (ein Leitzordner), und die dritte ist ein kleiner Stapel rechts von mir, wo im Zwischenreich Sachen liegen wie das Taschenbuch, das ich gestern aus einem der zahllosen Entrümpelkartons gezogen habe: „Trag immer ’ne saubere Unterhose! … und 31 weitere Möglichkeiten, wie deine Eltern dir sagen: ,Ich hab dich lieb!’“ Und das ich jetzt entsorgen kann, denn der Buchtitel richtet sich hoffentlich selbst. Gleich drunter wartet seit Montag, dem 21. Oktober 2019, eine mählich ins Gelbliche wandernde Zeitungsseite auf besondere Verwendung, und vielleicht verwende ich jetzt einfach mal: „Was wir ausbauen wollen, ist eine gute Art der Komplementärprogrammierung … Das Publikum bei Vox war sehr breit aufgestellt … Das ist ein anderes Mindset … Wir kommen in der Daytime von der weiblichen Seite, aber vor allem in der Primetime machen wir auf … Da ist das Thema Live-TV ein spannendes Alleinstellungsmerkmal … Aber eigentlich ist es ja auch mal ganz spannend, wenn was schiefgeht … Ich glaube da total dran.“ Sagen, neben vielem anderen, die Chefs von RTL und VOX und setzen sich hernach zum Duo-Foto auf ’ne Treppe, in Turnschuh und Supersmart Casual, wegen des kreativen Mindsets.

Die Leute, die die programmliche Bandbreite in Day- und Primetime dann zu sehen bekommen, gehen an einem Corona-Wochentag mit ihren Kindern in den Zoo und sind so angezogen wie daheim, nämlich wie Sascha Schwingel und Jörg Graf. Allerdings tragen Graf und Schwingel keine kurzen Hosen überm Wadentattoo. Im Zoo sind die meisten tätowiert, und die Familienväter, egal wie alt, tragen T-Shirts mit Sprüchen oder Werbung drauf. Die Frauen tragen Telefon. Während dreieinhalb Stunden Zoo sehe ich genau zwei Herren im Sakko, einer davon bin ich. Es ist ein wirklich olles, von meiner Änderungsschneiderin mit objektiver Rücksichtslosigkeit gekürztes, letztlich kaputtes Sakko, das aber das ist, was Frauenzeitschriften „Lieblingsstück“ nennen. In diesem Fetzen bin ich allerdings König. Es ist bemerkenswert, wie viele unansehnliche Markenturnschuhe es gibt. Praktisch niemand trägt etwas anderes.

„This is our last dance / This is ourselves / Under pressure“ Queen/Bowie, 1981

Geht’s auch um Elend, geht’s nicht zuerst um Armut, schon darum nicht, weil das Erwachsenenticket 25 Euro kostet und der Zoo-Parkplatz Gelände-Tiguans und Leder-Volvos einhegt. Es ist dies wohl das zeitgenössische Mindset, das als Komplementärprogrammierung zum waltenden Zwang zu begreifen nahe liegt. „Wert und Rang“, schreibt Susan Sontag in ihrer „Krankheit als Metapher“, wurden im 18. Jahrhundert zu „nicht länger gegebenen Tatsachen; sie mussten durchgesetzt werden. Sie wurden durchgesetzt durch neue Anschauungen über Kleider (Mode) und neue Verhaltensweisen gegenüber der Krankheit. Kleider (die äußere Aufmachung des Körpers) und Krankheit (eine Art inneres Dekor des Körpers) wurden bildliche Ausdrücke für neue Einstellungen gegenüber dem Selbst.“ Geblieben davon ist der ewig junge, pumperlgsunde Körper, an Dekor, ob innen oder außen, besteht kein Interesse mehr, es sei denn, es betont das Körperliche, so wie das muskulöse, PS-kräftige Fahrzeug es tut. Bildung ist, als ästhetische, Körper-Bildung, und ernstlich dick sind die wenigsten, das Stilideal ist ja der Fußballer oder die Sportlerin. Sie haben Wert und Rang als reine Verkörperungen des Arena-Kapitalismus, der nur 1 Möglichkeit kennt, dass wir von ihm hören: Ich hab dich lieb.

Eleganz, lautet die bekannte Definition Hemingways, ist „grace under pressure“. Wie es aussieht, können die Leute nicht mehr. „Freizeitmode“, schreibt der linke Schriftsteller Michael Scharang, Jahrgang 1941, in seinem neuen Roman „Aufruhr“, sei Ausdruck und Motor des Endes der Mittelschicht, und man wird nicht sagen können, der vormalige Brioni-Kanzler Schröder entwürdige sich, wenn er sich durchs Sozialnetzwerk schicken lässt, wie er in sportiver Steppweste und mit nackten Armen am Herd steht. Es gibt nichts zu entwürdigen; denn was hier kocht, sind Reste.