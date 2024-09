Fynn Kliemann – Die große Comeback-Strategie

DIY-Influencer, Künstler, Musiker und Mensch: Tausendsassa Fynn Kliemann startet nach zwei Jahren Funkstille geläutert sein Comeback. Mit dem Album "TOD" verarbeitet er subtil, wie er wegen ein, zwei unüberlegten Entscheidungen im Maskenbusiness vom Woke-Mob beinahe ins Jenseits gecancelt wurde. Doch das ist erst der erste Step vom langen Weg zurück ins Rampenlicht. TITANIC präsentiert die nächsten freaky Projekte von Deutschlands sympathischster Wuschelfrisur neben Luke Mockridge:

Fynn-House

Fans der ersten Stunde können sich freuen: Fynn goes back to DIY. Zwei Jahre hat der Millenial-MacGyver an einem spektakulären Projekt gearbeitet: dem ersten zu 100 Prozent aus Upcycling-Stuff bestehenden Haus. Rohmaterial für dieses Nachhaltigkeitswunder waren alte FFP2-Masken, die zufällig noch im Kliemannsland lagerten. Das "Fynn-House" ist zwar wasserdurchlässig und dank seines Materials extrem leicht brennbar, bei gutem Wetter sieht es dafür aber "heftig geil" (Fynn Kliemann) aus. Als Zeichen der Wohltätigkeit wurde es zum Freundschaftspreis von nur 100 000 Euro an den Bund verkauft, der in diesem Stil nun in einem Pilotprojekt Geflüchtetenunterkünfte herstellen lassen will.

Krise kann auch Fashion sein

Embrace the hate! Das ist das Motto der neuen Modekollektion aus dem Hause FimBim. Mit Shirts, Hoodies, Beanies und sogar Boxershorts mit der provokanten Aufschrift "Krise kann auch geil sein!" bekommt Fynn Kliemanns berüchtigtes Zitat ein ironisches Rebranding. So fashionable war Zynismus seit der Bennetton-Werbung mit den hungernden Kindern nicht mehr!

TOD (GG’s Edition)

Ultrafans aufgepasst! Neben dem neuen Album "TOD" wird es nicht nur 20 verschiedene Special-Editions und Fan-Boxen geben. Es ist auch ein ganz besonderes und streng limitiertes Remix-Album geplant. "TOD (GG’s Edition)" verfolgt einen noch nie dagewesenen künstlerischen Ansatz. Die Gesangsspuren wurden allesamt durch Originalsounds von Fynns treuestem Begleiter und Fan-Liebling ausgetauscht: Boxer-Mischling GG. Dieses tierische Hörerlebnis samt persönlicher Widmung des Künstlers gibt es für nur 99,99 Euro in Kliemanns Oderso-Shop.

