Das Tageshoroskop der Generationen

Boomer

Liebe läuft und läuft und läuft ...

Die Kids spinnen

Arbeiten ist nach wie vor wichtig



Boomer, Aszendent Y

Nein, die Fahrradfahrer sind wahrscheinlich nicht DAS Problem

Hip-Hop ist nicht so neu, wie Du glaubst

Bitte heute nichts mehr posten



Generation X

Flaschen wegbringen und Rolling Stone drapieren

Am Wochenende kommen die Eltern

Rage Against The Machine Reunion



Generation X, Aszendent Z

Ja, Du kannst morgen zu Fridays For Future gehen

Brauchst aber eine Krankschreibung

Bei Rewe gibt es neue Ingwershots



Generation Y

Everyone is cancelled



Generation Y, Aszendent Boomer

"Everyone is cancelled" löst auch keine Probleme



Generation Z

Ja, das könnte brennen