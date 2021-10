Alexander Schallenberg – das ist Österreichs neuer Kanzler (Kurzporträt)

Alexander Schallenberg wurde am 20. Juni 1969 in Bern geboren, er ist aber trotzdem Österreicher wie Sebastian Kurz. Mit 52 Jahren Lebenserfahrung ist er 17 Jahre älter als Sebastian Kurz. Außerdem ist er Mitglied der ÖVP, der Partei von Sebastian Kurz. Bevor er Kanzler wurde, arbeitete er als Außenminister – also Schallenberg, bei Sebastian Kurz war es aber auch so. Als Sebastian Kurz Außenminister war, war Schallenberg der Chefstratege von Sebastian Kurz. Wie Sebastian Kurz genießt daher auch Schallenberg das Vertrauen von Sebastian Kurz. 2020 betonte nicht nur Sebastian Kurz, sondern auch Schallenberg, dass Österreich nicht einen Menschen aus dem brennenden Flüchtlingslager in Moria aufnehmen werde. In seinem ersten Statement als Kanzler sprach Schallenberg über Ex-Kanzler Sebastian Kurz und erklärte: "Ich halte die im Raum stehenden Vorwürfe (gegen Sebastian Kurz, d. Red.) für falsch." Mit Sebastian Kurz, der nach dem Rücktritt Chef und Fraktionschef der ÖVP sein wird, wird Schallenberg "selbstverständlich sehr eng zusammenarbeiten", so der Nachfolger von Sebastian Kurz. Über seine neue Rolle schrieb Sebastian Kurz auf Twitter (@sebastiankurz): "Eines ist dabei klar: Ich bin kein Schattenkanzler."

Schallenbergs Vorgänger: Sebastian Kurz.